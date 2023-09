Um jogador da África do Sul viralizou nas redes sociais durante a disputa da Copa do Mundo de Rugby, disputada na França. Durante uma partida contra a Escócia, o craque Steven Kitshoff teve sua cueca rosa exposta durante um lance do jogo que terminou com vitória dos sul-africanos por 18 a 3. A cena se espalhou na internet e muitos comentaram sobre o 'cuecão da Barbie' que o atleta usava.