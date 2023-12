O ex-jogador Alex abriu o jogo sobre a carreira como técnico após o "Jogo das Estrelas", nesta quarta-feira (27). No Maracanã, o treinador, que comandou o Avaí no início do ano, afirmou que está no aguardo de novas oportunidades. O ex-atleta também soma passagem como técnico nas categorias de base do São Paulo. Assista ao vídeo acima: