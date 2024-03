Cristiano Ronaldo ironiza Wilton Pereira Sampaio nas redes sociais; entenda

Cristiano Ronaldo ironizou uma decisão de Wilton Pereira Sampaio no Sauditão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/03/2024 - 20:31 • Riade (SAU)

O craque Cristiano Ronaldo usou as redes sociais para ironizar um pênalti marcado pelo brasileiro Wilton Pereira Sampaio. Convidado para apitar Al-Riyadh e Al Hilal, no Campeonato Saudita, o árbitro marcou duas penalidades para a equipe de Jorge Jesus.

A polêmica ocorreu no primeiro pênalti, marcado aos 18 minutos do segundo tempo. Um internauta publicou o corte do lance nas redes sociais, e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, ironizou a decisão de Wilton Pereira Sampaio com emojis de risadas.

O comentário de Cristiano já teve mais de 40 mil curtidas com mais de 500 comentários. Até aquele momento, o Al Hilal perdia por 1 a 0, mas conseguiu a virada para 3 a 1. O time de Jorge Jesus lidera o Sauditão, com 65 pontos, seguido pelo Al-Nassr, com 53.