Craque Neto simula confrontos do Corinthians no Brasileirão e bate martelo sobre rebaixamento

(Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 10:39 • Rio de Janeiro

Durante seu programa na TV Aberta, Craque Neto, ídolo e torcedor ilustre do Corinthians, simulou os próximos confrontos do clube no Brasileirão e bateu o martelo sobre a possibilidade de permanência na série A. Neste domingo (25), o Fortaleza derrotou o Corinthians por 1 a 0, na Arena Castelão. O gol marcado por Yago Pikachu na vitória do Lion, afundou o Timão na zona de rebaixamento por mais uma rodada.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Segundo a simulação dos confrontos restantes feita pelo ex-jogador, o Corinthians deve somar mais 21 pontos no Brasileirão. Assim, o Timão terminaria o Campeonato com 43 pontos, a mesma pontuação que o Santos fez em 2023, quando foi rebaixado. Na opinião do apresentador, o destino do clube é a queda para a série B.

Confira a simulação dos confrontos do Corinthians no Brasileirão de acordo com o Craque Neto:

Fortaleza x Corinthians: derrota

Corinthians x Flamengo: derrota

Botafogo x Corinthians: derrota

Corinthians x Atlético-GO: vitória

São Paulo x Corinthians: empate

Corinthians x Internacional: vitória

Corinthians x Athletico-PR: empate

Cuiabá x Corinthians: empate

Corinthians x Palmeiras: derrota

Vitória x Corinthians: vitória

Corinthians x Cruzeiro: derrota

Corinthians x Vasco: vitória

Criciúma x Corinthians: vitória

Corinthians x Bahia: vitória

Grêmio x Corinthians: ?

Matheus Bidu em ação pelo Corinthians no Brasileirão (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Com a última derrota, o Corinthians chega a seis partidas sem vencer no Brasileirão, com apenas 22 pontos conquistados em 24 rodadas. O próximo compromisso do Corinthians é contra o Juventude nas quartas de final da Copa do Brasil.