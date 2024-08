(Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/08/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro

Jogadores do São Paulo se mostraram muito abalados pela tragédia envolvendo a morte de Juan Izquierdo na noite desta terça-feira (27). O zagueiro do Nacional sofreu um mal súbito enquanto enfrentava o Tricolor Paulista pela Libertadores e deixou o Morumbis de ambulância. O Craque Neto criticou a decisão da CBF e do clube de manter a partida contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil no estádio onde Izquierdo caiu desacordado.

Juan Izquierdo desmaiado no Morumbis (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

- Imagine como está o psicológico dos jogadores do São Paulo, dias atrás eles estavam no hospital visitando o Izquierdo. Vocês acham justo marcar um gol no campo onde um menino morreu? Não é para ter jogo hoje no Morumbis. É essa imagem que o São Paulo quer passar? Permitir que aconteça um jogo onde poucos dias atrás houve um acidente que levou a morte de um jogador - questionou Neto.

São Paulo e Atlético Mineiro se enfrentam nesta noite, às 21h30, no Morumbis, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Apesar da sequência de dez jogos sem perder em casa, o time paulista precisará superar o retrospectivo negativo contra o adversário mineiro.

