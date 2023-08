— É normal essa pressão do adversário. O que eu fiz como treinador (como se tivesse no lugar do Luxemburgo) e os jogadores do Corinthians? Fiquei lá trás, joguei com cinco zagueiros e não consegui jogar. O que eu fiz? Mudei duas vezes e não deu resultado. Cara, quem tinha que jogar era o Wesley. O Yuri Alberto está em campo? Você falou o nome dele? Ele produziu alguma coisa? Nada, nada. O único foi o Wesley e na defesa o Gil e o Murilo. O resto está mal. A culpa disso tudo é do Luxemburgo -, disse durante a transmissão da 'Rádio Craque Neto'.