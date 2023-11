No jogo seguinte, os meninos do Complexo da Penha e do Jacarezinho também fizeram um jogo de baixo de muita chuva e muito disputado, no que foi um clássico da Zona Norte carioca. Logo no início do jogo, o Complexo da Penha teve um pênalti a seu favor, que o camisa 10, Dieguinho, não desperdiçou e abriu o placar. Ainda na primeira etapa, o Jacarezinho foi pra cima e chegou ao empate com um golaço do atacante Caio Pinho. No segundo tempo, o Complexo da Penha entrou mandando no jogo, fez 2 a 1 com o atacante Jonathan Moura e garantiu a festa e o troféu Ari Pipa para a sua favela.