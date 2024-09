Contrato de Endrick e Gabriely Miranda vira piada na imprensa internacional: ‘Sem sentido’

Endrick e Gabriely Miranda posam para foto de casamento (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 19:27 • Rio de Janeiro

O contrato de namoro, que agora é de casamento, entre o atacante do Real Madrid, Endrick, de 18 anos, e Gabriely Miranda, de 21, já tinha chamado a atenção no Brasil por possuir cláusulas inusitadas. Entre elas, a proibição de palavras em mensagens de texto, e a exigência de dizer "eu te amo". Agora que o casal vive na Espanha, a situação virou piada em manchetes de veículos do país.



➡️Casamento de Endrick: entenda o problema entre a esposa e a mãe do craque

Imprensa espanhola repercute contrato de Endrick com esposa Imagem: Reprodução/Divulgação



Além disso, algumas palavras são proibidas de serem ditas ou digitadas, entre elas, “hum”, “aham”, “tá”, “beleza” e “kkk” (segundo o contrato, para mostrar uma risada nas mensagens, são necessários 4 "k": kkkk). Eles também são obrigados a dizer "eu te amo" em todas as situações.

"O contrato pré-matrimônio sem sentido de Endrick e Gabriely Miranda, que se casaram de surpresa: suas proibições e obrigações", diz a revista "Madame Figaro". "O peculiar contrato do jogador Endrick após seu casamento: vícios e namoradas virtuais proibidos", diz o portal "The objective". "Vaza o contrato matrimonial de Endrick e sua namorada após o casamento: estas são as palavras proibidas", diz a página "Sport 45".



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O contrato

Em entrevista ao "Pod delas", em abril deste ano, o casal contou que levam a sério um contrato redigido pela influenciadora com todas as regras. A primeira cláusula cita que eles estão em um “relacionamento afetivo voluntário”, baseado em “respeito, compreensão e carinho”. Já a segunda, estabelece que é proibido adquirir qualquer tipo de vício e “a mudança drástica de comportamento”.