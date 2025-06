Contratado no início do ano, Carlos Alberto deixa o SBT; saiba mais

Contratado há cerca de três meses, o ex-jogador Carlos Alberto não faz mais parte do programa "Arena SBT". O comentarista não participou das últimas edições da atração apresentada por Benjamin Back. Procurada, a emissora afirmou que "por questões logísticas, os dois lados acharam melhor não seguir juntos".

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Morando no Rio de Janeiro, Carlos Alberto gravava os programas do estúdio do SBT, em São Paulo, às quartas-feiras. O comentarista chegou ao programa junto a Kléber Gladiador, em março, para substituir o ex-atacante Emerson Sheik e o ex-lateral Cicinho, que fechou com a Band para atuar no "Jogo Aberto".

➡️ Carlos Alberto aponta favoritos para o título do Brasileirão e revela torcida

O Lance! apurou que o SBT deve ir ao mercado em busca de um substituto para Carlos Alberto. Na carreira como jogador, o ex-meia somou passagens por grandes clubes, como Fluminense, Corinthians, São Paulo, Botafogo, Vasco, Grêmio e Porto-POR, com títulos como Mundial de Clubes, Champions League e Brasileirão.

continua após a publicidade

Carreira de Carlos Alberto como comentarista

O ex-jogador se aposentou do futebol em 2019 e teve os primeiros contatos com a carreira na imprensa na Fox Sports, onde ficou até 2020, quando o canal se fundiu à ESPN. Em 2022, o comentarista foi contratado pela Band e atuou nas transmissões do Campeonato Carioca e de programas como o "Os Donos da Bola".