Patrick Mahomes, o astro do Kansas City Chiefs, fez uma grande jogada fora do campo após assinar um contrato gigante de 10 anos por US$ 450 milhões em agosto de 2020. Ele e sua esposa, Brittany, decidiram comprar um terreno espaçoso de mais de 30 mil metros quadrados por US$ 400 mil para construir a casa do jeito que queriam, aproveitando o contrato longo do jogador em Missouri.