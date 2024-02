Uma bolsa de um engenheiro da Prefeitura de Paris com um computador e dois cartões de memória USB com informações confidenciais sobre os Jogos Olímpicos foi furtada. Segundo a agência de notícias "AFP", os equipamentos contêm planos de segurança. Já a polícia francesa afirma que os dados se referem ao tráfego em Paris durante as Olimpíadas. As informações são do "ge".