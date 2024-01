Presente na bancada, o jornalista Mauro Beting afirmou que Endrick tem potencial para superar Neymar. Emerson Sheik discordou e afirmou que o atacante do Palmeiras não chegará no nível do craque do Al-Hilal. O jogador de 17 anos defende a Seleção Brasileira no torneio Pré-Olímpico.