Comentarista perde a paciência com titular do São Paulo: ‘Sem condições’

Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 21:58 • São Paulo (SP)

O São Paulo perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, no MorumBIS, nesta quarta-feira (19). Um dos nomes mais criticados nas redes sociais durante o jogo pelo Brasileirão foi o do meia Giuliano Galoppo. Quem também cornetou o jogador foi o comentarista João Pedro Sgarbi, da Band.

No fim do primeiro tempo, Sgarbi, que atua como comentarista do programa "Jogo Aberto", já havia pedido a saída de Galoppo: "Michel Araújo e Galoppo não podem voltar para o segundo tempo".

O meia argentino, contudo, voltou para o segundo tempo. Após um escorregão do jogador em um lance de ataque, o comentarista perdeu a paciência e escreveu: "Sem condições, Galoppo".

O São Paulo fez um jogo ruim em casa e criou poucas oportunidades de gol. Já na reta final do segundo tempo, o Cuiabá chegou ao gol da vitória com Eliel. Com o resultado, o Tricolor estaciona nos 15 pontos no Brasileirão. Na próxima rodada, a equipe encara o Vasco.