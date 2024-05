Comentarista elogia Thiago Silva, mas faz alerta ao Fluminense: ‘Tem que tomar cuidado’

Fluminense acertou o retorno do zagueiro Thiago Silva, de 39 anos (Foto: INA FASSBENDER/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/05/2024 - 21:03 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense acertou o retorno do zagueiro Thiago Silva ao clube. De acordo com o "ge", o staff do defensor e o Tricolor chegaram a um acordo nesta sexta-feira (3). O jornalista André Kfouri, da ESPN, elogiou o jogador de 39 anos, mas atentou para a idade do atleta e de alguns jogadores do elenco do time carioca.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

- Ele pôde suportar uma carga de trabalho em um lugar onde o futebol é mais intenso, que é na Premier League. Ele estreou lá já aos 35 anos, ganhou títulos, Champions, marcou sua passagem. Ele não é mais um jovem garoto, o Fluminense vai ter que cuidar dele. Mas é um jogador que se cuidou muito e tem muito a oferecer - começou.

- Vamos ver a forma com que eles (veteranos do Fluminense) vão ser utilizados, a carga a que eles serão submetidos quando não estiverem jogando e, evidentemente, aos minutos em campo. É preciso tomar muito cuidado com eles, porque são jogadores mais frágeis agora. E é absolutamente normal que seja assim - comentou Kfouri.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além do zagueiro, o Tricolor tem outros veteranos no elenco, como: Fábio (43), Felipe Melo (40), Cano (36), Renato Augusto (36) e Marcelo (35). Thiago Silva foi revelado pelo Fluminense em 2006 e disputou três temporadas pelo clube, onde esteve em campo em 147 jogos, marcou 14 gols e conquistou a Copa do Brasil de 2007.