Cristiano Ronaldo, que fechou de 2023 como maior artilheiro do ano no mundo (com 54 gols), já demonstrou várias vezes que gosta de música brasileira. Em 2011, quando atuava no Real Madrid, o atacante comemorou um gol sobre o Málaga, pelo Campeonato Espanhol, dançando "Ai se eu te pego", do cantor Michel Teló (confira abaixo).