Com volta de Trajano e choro de Juca Kfouri, SportsCenter homenageia Antero Greco

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 09:00 • São Paulo (SP)

A ESPN preparou um SportsCenter especial na noite da última quinta (16), totalmente dedicado ao jornalista Antero Greco, que morreu mais cedo no mesmo dia. O programa contou com a presença de ex-comentaristas do canal, como José Trajano e Juca Kfouri, além de Paulo Soares, o Amigão, que marcou época com Antero no comando da atração noturna.

- Eu estava procurando uma palavra para escrever sobre o Antero. Coloquei várias opções, atencioso, generoso, culto, doce, mas escolhi gentil, que não estava na minha lista inicial. Ele era de uma gentileza, com a família, com os amigos e com os fãs de esporte. Ele é a maior unanimidade do jornalismo esportivo brasileiro - comentou Trajano.

- Eu ainda estou anestesiado pelo velório. Eu não tenho muito a acrescentar depois de tudo que já foi dito. Eu era editor da Placar, e ele do Estadão. Às vezes, quando a Placar dava um furo, ele me ligava e dizia: "vou me vingar com um furo sobre o Corinthians e vai ser má notícia". Trocamos muita informação - disse Juca, às lágrimas.

Além de Juca, Trajano e Amigão, o programa também contou com outros jornalistas, como Eduardo Elias, Marcela Rafael, Gian Oddi, Alex Tseng, Paulo Calçade e André Kfouri. A edição especial relembrou momentos icônicos de Antero à frente do SportsCenter e abriu espaço para os jornalistas contarem histórias vividas ao lado do apresentador.