Com seguranças armados, presidente do Talleres ameaça árbitro após jogo com o Boca Juniors

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 00:09 • Buenos Aires (ARG)

A eliminação do Talleres-ARG diante do Boca Juniors na Copa da Argentina foi recheada de confusão neste sábado (7). Após um gol irregular marcado pelos xeneizes, Andrés Fassi, presidente do clube desclassificado, revoltou-se e invadiu o vestiário da arbitragem com dois seguranças armados.

Segundo o portal "Doble Amarilla", a polícia e outros seguranças locais tiveram que intervir, para evitar que Andrés Fassi e o árbitro Andrés Merlos chegassem às vias de fato.

A irritação de Fassi se deu por conta do gol do Boca Juniors, marcado aos 16 minutos, por Brian Aguirre. No início da jogada, a bola saiu pela linha de fundo, mas a arbitragem não viu a irregularidade e deixou o lance seguir. Na zona mista de imprensa, Fassi foi flagrado xingando o árbitro por conta do erro.

O Talleres deixou tudo igual, com Federico Girotti, quatro minutos depois. O 1 a 1 levou a decisão da vaga para a disputa de pênaltis, na qual o Boca Juniors levou a melhor por 8 a 7 e avançou às quartas de final.