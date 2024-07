A jogadora Fabi Alvim estará presente no Seminário Mulheres no Esporte (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O III Seminário Mulheres no Esporte acontecerá na próxima quinta-feira, na Casa G20, no Rio de Janeiro, com as presenças de atletas, jornalistas e outras personalidades femininas de destaque do cenário nacional.

A edição terá como tema "Mulhares da Luta" e visa ampliar o espaço de discussão e compartilhamento de experiências com foco na inclusão de meninas e mulheres no esporte. Espera-se um público de 150 pessoas.

Entre as participantes estará a repórter Carol Barcellos, do Grupo Globo e co-fundadora do projeto Destemidas, que será a mestre de cerimônias. Outras convidadas são a duas vezes medalhista no vôlei Fabi Alvim e outras atletas olímpicas.

A mesa de debates também contará com profissionais do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e do Ministério dos Esportes, além de representantes do poder público e de organizações sociais.