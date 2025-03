Todo ano, desde 2002, a cada 24 de março a Argentina recorda o golpe de 1976. É o Día de la Memoria por la Verdad e la Justicia, que tem como objetivo lembra a história para que ela não se repita. E como acontece há quase uma década, os clubes argentinos lembraram o dia pela verdade e justiça, aderindo grande número ao movimento nunca más. E isso em meio a uma queda de braço das torcidas organizadas com o governo Javier Milei.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em suas redes sociais, principalmente no Instagram, instituições de todos os tamanhos, dos grandes Boca Jrs, River Plate, Independiente e Racing, aos pequenos como o Ferrocarril Oeste, fizeram publicações marcando a data. Alguns postaram um card protocolar. Outros, lembraram sócios e torcedores desaparecidos no período ditatórias. Muitos recordam o movimento das Madres y Abuelas de Mayo, que toda semana se manifesta em frente à Cara Rosada, com a imagem do pañuelo.

Nesse ano, Vélez Sarsfield e Ferrocarril se destacaram lembrando torcedores vítimas da Junta Militar. El Tren Verde publicou um vídeo emocionante.

continua após a publicidade

O Belgrano também publicou um reel no Instagram para marcar a data.

Entendendo o movimento

Entre 1976 e 1985, quando a democracia voltou, mais de 30 mil pessoas sumiram nos porões do regime militar. Bebês dos presos políticos foram adotados de forma irregular por militares e apoiadores. Até hoje, é uma ferida aberta na sociedade argentina.

A Junta Militar que assumiu em março de 1976 recebeu como “herança” a organização da Copa do Mundo. Isso gerou brigas internas e até a morte de um oficial. Investigações posteriores confirmaram que militares envolvidos no Mundial enriqueceram ilicitamente.

continua após a publicidade

Confira abaixo algumas das publicações feitas no Instagram.

Foto: reprodução Instagram

Foto: reprodução Instagram