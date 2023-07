O Atlas, do México, publicou uma infeliz declaração nas redes sociais nesta segunda-feira (24). O clube usou uma declaração de Joseph Goebbles, ministro nazista, para falar sobre um lance do jogo contra o New York FC, no último domingo. A equipe Rubro-Negra criticou o influenciador Gabriel Montiel, que afirmou que o time foi ajudado pela anulação do gol.