Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 19:26 • Rio de Janeiro

Desde que foi rebaixado da série B para a série C em 2020, o Figueirense, clube alvinegro da capital catarinense, busca o acesso à segunda divisão do futebol brasileiro. Em 2025, o Furacão disputará a terceira divisão do Campeonato Brasileiro pelo quinto ano seguido, já que encerrou a série C 2024 fora da zona de classificação. O feito virou alvo de provocação por parte do seu rival estadual, o Avaí, que distribuiu outdoors em Florianópolis caçoando dos cinco anos do rival na série C. Confira abaixo as provocações;

Outdoors espalhados na cidade de Florianópolis (Foto: Reprodução)

Sobre o desempenho da sua equipe em 2024, o diretor de futebol do Figueirense, Marco Aurélio Cunha avaliou o ano do clube no campeonato nacional, em que terminou na 11ª colocação com 24 pontos em 19 rodadas.

- Faltou personalidade, um pouco mais de aguerrimento, de encarar os adversários com mais coragem. Do ‘nada ao tudo’ foram três gols sofridos aos 50 minutos que nos tiraram pontos valiosos na busca pela classificação. Tivemos um jogo ganho contra o Botafogo na Paraíba que virou uma derrota. Acredito que uma parcela da nossa não classificação se dê em função desta falta de experiência dos atletas.

Diferente da complicada situação do seu rival, o Avaí está na luta direta pelo acesso à elite do futebol brasileiro. O Leão da Ilha está em quinto colocado na série B do Brasileirão, com 37 pontos em 24 jogos, apenas três pontos atrás do Santos, último time dentro da zona de classificação. Neste sábado (07), o clube enfrenta o Sport na Ressacada.