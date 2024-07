Cinco filmes que falam sobre futebol e esportes

(Foto: Divulgação / Santos FC)







Publicada em 05/07/2024

Confira a lista com cinco dos mais destacados filmes que tem como tema principal o futebol ou outros esportes. A indústria do cinema já abordou os mais variados assuntos em toda a sua existência. Nesse meio-tempo, inclusive, acabou chamando a atenção dos apaixonados pelos esportes em diversos momentos.

Isso porque já foram usadas temáticas como essas em diversas produções da sétima arte. Sejam elas por meio de biografias, dramas e até mesmo comédias que aparecem tendo como tema principal alguma modalidade de sucesso no mundo. Assim, separamos cinco obras em que o futebol, ou outro esporte, acabam sendo o foco primário.

Pelé: O Nascimento de uma Lenda

E para começar, nada mais justo do que relembrar uma das obras cinematográficas que lembram a carreira do Rei do Futebol. Em “Pelé: O Nascimento de uma Lenda” é contada toda a trajetória de Edson Arantes do Nascimento. Desde o seu crescimento em uma favela de São Paulo, passando pelos primeiros passos no Santos e indo até a impressionante conquista da Copa do Mundo de 1958, a primeira da história do Brasil, tendo o jovem como protagonista, ainda aos 17 anos.

Heleno

Seguindo nos filmes que retratam a história de grandes nomes do futebol brasileiro podemos passar por “Heleno”. Protagonizado por Rodrigo Santoro, um dos atores nacionais de maior destaque internacional, o longa retrata a história de Heleno de Freitas, incontestável ídolo da história do Botafogo. Além de toda a fama de galã se espalhando como um príncipe no Rio de Janeiro, também são abordados temas mais complicados, como o temperamento do jogador e uma doença que acabou gerando uma trágica história.

Linha de Passe

Outra obra que fala sobre o futebol no Brasil e que ganhou destaque foi o “Linha de Passe”. Lançado em 2008, retratando a realidade de muitos jovens da periferia que têm no esporte uma oportunidade de mudar de vida. A trama do longa retrata a história de quatro irmãos fanáticos pelo Corinthians que convivem com dificuldades e com a ausência do pai, fazendo com que um deles, o mais talentoso com a bola nos pés, consiga sonhar com uma possibilidade de um futuro melhor para sua família.

Quem Fizer Ganha

Agora saindo do cenário brasileiro, um filme que se destacou nos últimos anos e fala sobre o tema é "Quem Fizer Ganha". A trama conta a história de um treinador das categorias de base nos Estados Unidos que acaba perdendo seu emprego e vai treinar a equipe de Samoa Americana, com a missão de levar a equipe, reconhecida por seus péssimos resultados, para a disputa de uma Copa do Mundo.

Arremessando Alto

Para completar a lista, um filme que não tem o futebol como seu grande foco, mas também fala de um importante esporte que faz sucesso ao redor do mundo. Trata-se de “Arremessando Alto”, filme protagonizado por Adam Sandler, que é um olheiro de basquete sem muito sucesso que encontra uma verdadeira joia a ser lapidada jogando em um parque nos arredores de Madri. Assim, o ator conhecido por filmes de comédia entra em uma missão de levar o jovem para a NBA, maior liga do mundo no esporte.

Além dos filmes, alguns desenhos e animes ganham destaque no mundo do futebol. Sucesso internacional, o Super Campeões (Captain Tsubasa) é um dos principais exemplos.