CazéTV acerta com ex-jornalista da ESPN e reedita dupla que fez sucesso no canal

Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 17:49 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais nomes nas transmissões de basquete no Brasil, o comentarista Ricardo Bulgarelli acertou com a CazéTV. O jornalista, que comentará a modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris, foi anunciado no amistoso entre Estados Unidos e Alemanha, nesta segunda-feira (22).

- Fazer parte de uma Olimpíada é um sonho para qualquer jornalista. Estudei na França durante a Copa do Mundo de 1998 e agora comento os Jogos de Paris na CazéTV, com muito orgulho. Chego para agregar a paixão que é comentar esse esporte que a gente ama - disse o jornalista.

Bulgarelli comentou por anos os jogos da NBA na ESPN, fazendo dupla com o narrador Rômulo Mendonça. O locutor deixou a emissora no início de 2023 para ser um dos nomes do basquete no Prime Video. Meses depois, o comentarista seguiu o mesmo caminho. Rômulo também fará a cobertura dos Jogos na CazéTV.

A CazéTV é detentora dos direitos de transmissão da Olimpíada de Paris no Youtube. A Globo exibe a competição na TV aberta, e também na TV fechada, através do Sportv. A cerimônia de abertura dos Jogos ocorre na próxima sexta (26), mas as disputas já começam nesta quarta (24).