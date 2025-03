Caso Luighi: Gamarra culpa vítima e passa pano para racismo

Gamarra, ex zagueiro do Corinthians e Palmeiras, criticou fortemente a postura de Luighi, jovem atleta do Verdão. Na ocasião, o jogador sofreu racismo por parte dos torcedores do Cerro Porteño em partida pela Libertadores Sub-20, e desabou na entrevista pós-jogo.

Em entrevista à Rádio Ñanduti, do Paraguai, o paraguaio, que também é identificado com o Cerro Porteño, disse que entende a postura dos torcedores pois, segundo ele, Luighi provocou a torcida na hora do gol alviverde.

Gamarra comemorando o gol pela Seleção do Paraguai (Foto: Divulgação/Conmebol Libertadores)

➡️Palmeiras envia carta à Fifa pedindo ações contra o racismo, e Leila dispara contra Conmebol

“Eu vi as imagens; houve provocação do jogador, ele saía e mostrava a camisa. É uma reação lógica dos torcedores. Quando você vai a um jogo, você tem que mostrar caráter. Você não pode simplesmente chorar porque alguém fez um gesto ou diz algo para você, porque isso sempre acontece em campo. Esta é uma geração muito sensível. No Brasil, sempre tive companheiros negros, e eles nunca saíam do campo chorando porque eram gritados. Costumávamos chamá-los de ‘negão’ e nada acontecia. Era normal!”, disse o paraguaio, justificando a atitude dos racistas e responsabilizando a vítima.

Caso de racismo contra Luighi

Na partida de fase de grupos da Libertadores Sub-20, contra o Cerro Porteño, um torcedor do clube paraguaio, segurando uma criança no colo, imitou um macaco em direção ao atacante, que deixava o gramado rumo ao banco de reservas. Além do gesto racista, o jogador do Palmeiras também foi alvo de uma cusparada.

Em entrevista oficial depois do jogo, ainda no gramado, o jovem foi perguntado por um repórter da Conmebol sobre como foi a partida. Em resposta, Luighi desabou e chorou questionando o jornalista se ele não iria perguntar sobre o caso de racismo sofrido.

Luighi, atacante do Palmeiras, foi vítima de racismo na Libertadores Sub-20 (Foto: reprodução)

"Não! É sério isso? Vocês não vão me perguntar sobre o ato de racismo que ocorreu comigo? É sério? Até quando vamos passar por isso? Me fala, até quando? O que fizeram comigo é crime, não vai perguntar sobre", disse o jogador, chorando.

Cerro Porteño é punido, mas Palmeiras pede mais

No último domingo (9), a Conmebol aplicou duas punições ao time. O Cerro Porteño recebeu uma multa no valor de 50 mil dólares (cerca de R$ 288 mil, na cotação atual) a serem pagos no prazo de 30 dias. Além disso, o time não poderá contar com a presença da sua torcida nos jogos desta edição de Libertadores Sub-20.

Após a divulgação da punição feita pela entidade sul-americana, o Palmeiras emitiu um comunicado discordando da penalidade aplicada ao time paraguaio. Em nota, o Alviverde afirmou que as medidas tomadas pela Conmebol não é suficiente para combater os casos de racismo na América do Sul:

"As sanções ao Cerro Porteño, em vez de servirem ao propósito de coibir um problema seríssimo, na prática demonstram a conivência das entidades com um crime que vem se repetindo incessantemente, bem como a falência de um sistema penal incapaz de punir com o rigor necessário os crimes de racismo cometidos dentro de campo e nas arquibancadas"