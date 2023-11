Um dia após perder para a Argentina no comando da Seleção Brasileira, Fernando Diniz levou o Fluminense à vitória contra o São Paulo. O Tricolor bateu o clube paulista por 1 a 0, com gol de Germán Cano. Para Róger Flores, comentarista da "Globo", o que falta ao técnico com a Amarelinha é um atacante como o argentino do time carioca.