Casemiro foi duramente criticado por internautas após derrota do Manchester United diante do Liverpool (Foto: Jacob Kupferman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 00:04 • Columbia (EUA)

O volante Casemiro segue atravessando má fase com a camisa do Manchester United. Em amistoso realizado neste sábado (3) diante do Liverpool (derrota dos Red Devils por 3 a 0), o brasileiro sofreu um drible desconcertante de Fábio Carvalho e acabou caindo de joelhos no campo em um dos gols. Nas mídias sociais, a repercussão foi imediata e o jogador recebeu fortes críticas dos torcedores. Veja alguns dos comentários feitos no X/Twitter.

