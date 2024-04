Casal Divertido viraliza com esposa revelando ao marido torcida por rival

Casal Divertido vive rivalidade dentro de casa (Foto: ASJ Consultoria)







Copiar Link

Escrito por João Pedro Soares , supervisionado por Pedro Gilio • Publicada em 05/04/2024 - 20:06 • São Paulo (SP)

Com mais de 5 milhões de seguidores nas plataformas digitais, o casal Rafa e Nah, da página "Casal Divertido", compartilha seus momentos e cria conteúdos diversos para os seus fãs. Porém, um segredo de 10 anos que a esposa guardava do marido acendeu a rivalidade dentro de casa.

Rafa é torcedor do Corinthians. Porém, Nah escondia sua paixão pelo Palmeiras, principalmente pela rivalidade que os clubes têm. Recentemente o casal lançou um vídeo em que eles mostram como foi a revelação deste segredo, viralizando e se tornando um tremendo sucesso nas redes sociais.

- Confesso que fiquei com medo, mesmo Rafael não sendo fanático pelo Corinthians foi um segredo que guardei por 10 anos, mas vai render muitos vídeos legais com essa rivalidade de um casal torcedor e eu vou amar aprontar com ele. Inclusive já estamos recebendo vários pedidos para fazer mais vídeos como esse, mostrando rivalidade de outros casais com outros times! Vamos encarar esses personagens e recriar essas histórias! Vai ser bem legal! - contou Nah.

- Eu posso dizer que tô é lascado com essa mulher palmeirense, mas estou muito animado com a galera se identificando e pedindo para a gente contar as histórias deles! Aguardem vídeos novos! - explicou Rafa.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Em dia de clássico, o casal brinca com a situação. Segundo Nah, ela e o marido fizeram um trato um pouco "injusto". Já o Rafa adicionou uma condição muito específica para aceitar as zoações.

- Eu e Rafa fizemos um trato. Palmeiras ganhou, a gente comemora! Corinthians perdeu, a gente comemora! - brincou Nah.

- Pelo menos, por outro lado, tô ganhando nessa rivalidade, só pode me zoar ou gritar na hora do jogo se tiver “cabaré” depois! - contou Rafa.

Sabendo da fase histórica que o Palmeiras de Abel Ferreira está vivendo nos últimos quatro anos, Rafa diz que Nah vem atormentando sua vida. Porém, o corintiano garante que uma hora o jogo vai virar.

- Nossa, essa mulher atormenta minha vida, vocês não têm noção! Mas o jogo vai virar! Ajuda aí, Corinthians! - exclamou o marido.

Enquanto isso, Nah só se "incomoda" com o Corinthians quando o marido assiste o jogo. Porém, ela diz que Rafa não vem tendo muitos motivos para comemorar, então ela só brinca com a situação.

- Tem que assistir calado! É brincadeira. É que, na verdade, ele não está com muitos motivos para comemorar. Eu fico dando risada dele. A cara dele é fantástica! - relatou Nah.

Rafa e Nah do Casal Divertido (Foto: ASJ Consultoria)

CASAL NAS REDES SOCIAIS

A esquete que o casal publicou brincando com o segredo de dez anos tem mais de 1 milhão de visualizações e bombou no Instagram. Nah e Rafa não esperavam que o vídeo iria viralizar de tal forma. Porém, fez com que abrisse portas para mais conteúdo relacionados ao esporte.

- Não mesmo! Achamos que o pessoal iria criticar, mas vocês não têm noção do tanto de mulher que esconde o seu time do marido. Agora, estão criando coragem para falar. Nosso vídeo bateu mais de 1 milhão de visualizações e, como falamos, agora temos diversos pedidos para reproduzir vídeos engraçados com camisas de outros times de futebol - contou o casal.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

O casal conta como funciona sua relação com os seguidores. Segundo Nah e Rafa, eles se aproximam ao máximo do seu público, mandando mensagens de áudio, ligações de vídeo. Além disso, eles contam como é gerenciar as redes sociais e revelam que estão felizes demais e se dedicando cada vez mais para entregar conteúdos legais em todas as redes.

- Tratamos nossos seguidores como se fossem da família! Mandamos áudios, ligamos de vídeo, enfim tentamos ser o mais próximo possível. Ter amor de pessoas que nunca te viram é gratificante demais! No nosso caso, são mais de 5 milhões de seguidores se juntarmos todas as nossas redes sociais! Isso nos deixa feliz demais! Inclusive, quem ainda não segue a gente, estamos te esperando! Nos dedicamos bastante para entregar um conteúdo legal em todas as nossas redes! - explicaram.

FILHOS E TORCIDA

Por fim, o casal que possui três filhos revelou como fica a relação Palmeiras x Corinthians dentro de casa. Porém, nesse caso, Nah sai na desvantagem.

Sim, temos 3 filhos, Rafinha de 14 anos, Maria Helena de 8 anos e Lisie de 6 anos. Todos são corintianos! Estou morando com meus inimigos - concluiu Nah.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

ONDE ENCONTRÁ-LOS?

O Casal Divertido está no Instagram, Kwai, Facebook e YouTube como @casaldivertido, e no Tiktok como @CasalDivertidoOficial.

Rafa e Nah do Casal Divertido (Foto: ASJ Consultoria)