Caio Ribeiro faz dura crítica a Wilton Pereira Sampaio em Fluminense x Palmeiras; veja

Wilton Pereira Sampaio foi criticado por atuação em Fluminense x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 23:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Wilton Pereira Sampaio foi criticado pela atuação em Fluminense x Palmeiras, nesta quarta-feira (24), pelo Campeonato Brasileiro. Comentarista do jogo na Globo, o ex-atacante Caio Ribeiro cornetou o árbitro pela condução da partida e citou a pouca fluidez do confronto no Maracanã.

- Jogo muito brigado, de muito contato físico, mas o árbitro também não ajuda. É uma característica do Wilton, ele para muito o jogo, picota, tira ritmo, não permite o contato, qualquer coisinha é falta. Qualquer falta um pouco mais forte é amarelo, aí se tem um jogo mais travado - comentou Caio.

No primeiro tempo, Wilton distribuiu quatro cartões amarelos, para Thiago Santos, Gustavo Gómez, Paulo Henrique Ganso e Raphael Veiga. Este é o sexto jogo do árbitro nesta edição do Brasileirão. Na última rodada, o juiz apitou a partida entre Juventude e São Paulo, que terminou empatado em 0 a 0.