O comentarista Caio Ribeiro dividiu a responsabilidade pela eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Feminina entre a comissão técnica e as jogadoras. Durante o pós-jogo do empate em 0 a 0 entre Brasil e Jamaica, ao vivo na "TV Globo" nesta quarta-feira (2), o ex-jogador afirmou que faltaram ideias para a equipe de Pia Sundhage, além de considerar que as atletas atuaram abaixo do esperado.