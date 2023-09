De acordo com informações divulgadas pela 'Coluna F5', o Cade enviou 34 ofícios para clubes brasileiros e para a Warner Bros Discovery solicitando esclarecimentos sobre os contratos do Campeonato Brasileiro entre 2019 e 2024. Entre as cinco equipes que responderam aos questionamentos do órgão governamental está o Flamengo, clube de maior torcida do país. O Rubro-Negro encaminhou um ofício no último dia 31 de agosto informando que teve sua intenção de transmissão pelo próprio straming atrapalhados pela Globo, em 2020. Na ocasião, a emissora rescindiu o contrato com o Campeonato Carioca, e o time e a Ferj ainda são processados pelo caso no TJ-RJ.