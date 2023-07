Reconhecida como uma das estrelas do 'Onlyfans', Hemsley levou o top e deixou os seios à mostra após ser declarada vencedora da luta contra a Ms. Danielka. A atitude gerou bastante insatisfação entre produtores do evento e profissionais ligados ao boxe . Um dos dirigentes do torneio, Eddie Hearn, inclusive se manifestou sobre a comemoração da britânica.

- Odiei. Trabalhamos muito duro para as mulheres no boxe serem respeitadas pelas habilidades, méritos. Precisamos entender que isso não é boxe. (…) O que tento fazer, e o que temos feito por anos, os sacrifícios para que sejam respeitadas. Isso não é boxe. É mais um reflexo da sociedade -, opinou Hearn em entrevista ao canal 'Boxing Social', no Youtube.

"Enquanto nos esforçamos para trazer aos fãs os melhores eventos de boxe de influenciadores, entendemos que o incidente pós-luta de sábado possa ter ofendido alguns espectadores e reconhecemos que esse incidente não atendeu aos padrões esperados das noites de luta da Kingpyn. Pedimos desculpas a qualquer pessoa chateada durante a transmissão. O lutador envolvido no incidente não estará presente na final e decidiu se afastar do boxe por um tempo. Agora estaremos voltando a atenção para as finais da Kingpyn, com todos nós mais determinados do que nunca a realizar a maior noite do boxe de influenciadores e mostrar o melhor do esporte que todos amamos".