Brasileira relata ameaças após filmar criança chamando Vini Jr de macaco

Vini Jr comemora gol com gesto antirracista (Foto: Jose Jordan / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 16:20 • Madri (ESP)

A paranaense Anna Anjos, que registrou em vídeo um menino torcedor chamando Vini Jr de "mono" - "macaco" em espanhol - no estádio Mestalla, no jogo entre Valencia e Real Madrid, disse ao Globo Esporte Paraná que tem recebido ameaças de torcedores espanhóis em rede social desde então.

Anna contou que, em uma das ameaças, a pessoa diz que sabe quem ela é e que, caso volte ao Mestalla, sofrerá consequências graves.

- Estou recebendo inúmeros comentários xenofóbicos nas redes sociais e inúmeras ameaças. Mas tudo bem, porque o intuito era que a LaLiga investigasse o que estava acontecendo. Agora eu espero que atitudes sejam tomadas e que essas pessoas, que foram racistas, recebam a punição devida - afirmou Anna, que mora na Espanha desde 2020.

Veja abaixo o vídeo em que brasileira flagra criança chamando Vini Jr de macaco:

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Anna Anjos disse que, ao gravar o vídeo, foi imediatamente repreendida pela mãe da criança. Ela afirmou que ouviu ameaças e que policiais pediram para ela "se comportar".

- Quando teve o lance da falta, ouvi um coro com todo o setor do estádio atrás do gol chamando ele de 'mono'. Mas o que mais me incomodou foi uma criança duas cadeiras ao meu lado chamando ele de 'mono' o tempo todo. É algo tão recorrente para eles, tão normal, que a mãe me disse que não era ofensa. Que só estavam chamando ele de um animal. Comemorei quando ele marcou o segundo gol. Foi como uma resposta para todas aquelas ofensas. Mas logo depois disso elas aumentaram ainda mais. Foi quando fiz o vídeo. Chamaram polícia, segurança e tudo. Chorei muito depois do jogo. Me senti extremamente ameaçada e ninguém fez nada para me defender - contou.

A LaLiga informou que está investigando o caso e que vai analisar as imagens divulgadas pela brasileira.