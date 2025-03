Um dos maiores clássicos nacionais da atualidade, Palmeiras x Botafogo, abriu a 1ª rodada do Brasileirão 2025. Como já era esperado, a intensidade da partida está nas alturas, com ambas as equipes buscando o gol. No segundo tempo, um lance chamou a atenção: o zagueiro Murillo derrubou o atacante Igor Jesus na área. A arbitragem deu tiro de meta e os jogadores e torcedores botafoguenses protestaram pedindo pênalti.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Veja o que foi dito pelos torcedores botafoguenses na rede social X (antigo Twitter), após o juiz optar pela não marcação do pênalti a favor do Alvinegro.