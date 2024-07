Botafogo vai receber escolha de samba para o Carnaval 2025; saiba mais

Botafogo Samba Clube desfilará na Sapucaí em 2025 (Foto: Wallace Lima/Botafogo de Futebol e Regatas)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 16:27 • Rio de Janeiro (RJ)

A Botafogo Samba Clube vai ocupar General Severiano, sede do Glorioso, pelos próximos quatro domingos para a escolha do seu samba-enredo para 2025. O primeiro desses eventos, no dia 21, vai comemorar o aniversário da escola, a partir das 13h.

A agremiação conquistou o acesso para a Série Ouro neste ano e vai desfilar no Sambódromo em 2025. Trata-se de um feito inédito, já que será a primeira agremiação ligada a torcedores de clubes na história a desfilar na Marquês de Sapucaí.

Além da apresentação dos sambas concorrentes, o evento do próximo domingo, em General Severiano, terá ainda a Império Serrano como escola convidada. Os ingressos estão à venda pelo site da Bilheteria Digital.

A Botafogo Samba Clube vai contar a história do Botafogo na avenida, em 2025: “Uma gloriosa história em preto e branco”. O tema, desenvolvido pelo carnavalesco Alex de Souza, vai abordar desde a origem do nome do clube até seus grandes ídolos e conquistas.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, visitou o barracão da escola na última semana e viu de perto os preparativos para o Carnaval 2025.

- Fiquei muito impressionado com tudo o que vi. Estamos cada vez mais confiantes de que faremos um papel excepcional na Sapucaí. Será um grande prazer estarmos juntos no desfile - diz o presidente alvinegro.