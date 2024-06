Benja pede mudança no Corinthians e crava: ‘Caminha a passos largos para o rebaixamento’

Benjamin Back pediu mudanças após mais um tropeço do Corinthians no Brasileirão (Foto: Reprodução/SBT)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 22:40 • São Paulo (SP)

O Corinthians tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro, desta vez diante do Cuiabá, na Neo Química Arena. O time ficou apenas no 1 a 1 em casa e estacionou na zona de rebaixamento do torneio. Após o jogo, o apresentador Benjamin Back pediu mudanças no clube e projetou a queda da equipe para a Série B.

- A derrota era um desastre. O empate foi péssimo. Não muda em absolutamente nada a posição do Corinthians. Esse time do jeito que está, caminha a passos largos para o rebaixamento. É preciso contratar muita gente, é preciso mudar muito. Não vejo condições do Corinthians mudar do jeito que está - começou Benja.

- O que acontece é incrível, qualquer time que vem aqui em Itaquera joga de igual para igual, ninguém mais tem medo do Corinthians. Time vai para cima, toca a bola, faz olé. É impressionante o que acontece. É uma pena, mas 2024 vai demorar para acabar para a torcida do Corinthians - completou o apresentador.