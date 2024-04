Bahia x Grêmio: Renato Gaúcho se retira de campo e divide opiniões na web

Renato Gaúcho durante Bahia x Grêmio (Foto: Lucas Uebel / GREMIO FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 23:40 • Salvador (BA)

Renato Gaúcho dividiu opiniões na web após decisão de abandonar o campo na partida entre Bahia e Grêmio, neste sábado (27), na Arena Fonte Nova. O técnico do Imortal se revoltou quando o árbitro expulsou Diego Costa - que já havia sido substituído, e foi para o vestiário junto dos jogadores do banco de reservas antes do apito final.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Nas redes sociais, torcedores dividiram opiniões sobre a atitude de Renato. Para alguns, o treinador agiu corretamente ao protestar contra a arbitragem. Já outros afirmam que a atitude do técnico do Grêmio foi uma reação para disfarçar a má atuação da equipe diante do Bahia. Confira abaixo postagens de internautas.