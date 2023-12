O jornalista João Paulo Cappellanes aproveitou o programa "Jogo Aberto" desta segunda-feira (11) para comentar as declarações do presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo. O comentarista afirmou que o dirigente está fazendo muitas promessas e questionou se o atacante Gabigol, do Flamengo, cabe no orçamento do clube paulista.