Áudio trai Everaldo Marques, e Globo recebe críticas em Argentina x Equador; entenda

Everaldo Marques comandou o jogo entre Argentina e Equador (Foto: Divulgação/Globo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 23:58 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance chamou atenção na transmissão de Argentina x Equador, na Globo, nesta quinta-feira (4), nas quartas de final da Copa América. Na jogada do gol de Lisandro Martínez, um delay traiu o narrador Everaldo Marques, que se confundiu e não gritou gol. A situação repercutiu nas redes sociais.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na transmissão da Globo, o som do apito do árbitro para autorizar o escanteio saiu atrasado, quando a bola já estava a caminho da área. No sportv, onde o jogo teve narração de Paulo Andrade, som e imagem estavam sincronizados e não atrapalhou no desempenho do locutor.

- Messi bate fechado, está parado o jogo já. O árbitro já estava apitando… Não? Então é gol - narrou Everaldo após a confusão causada pelo atraso no som.

Confira os comentários nas redes sociais: