Atlético-MG anuncia medida contra torcedor que cometeu ato racista em jogo contra o Flamengo

Caso aconteceu em jogo pelo Brasileirão na Arena MRV (Foto: Pedro Souza/Atlético-MG)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 16:13 • Belo Horizonte (MG)

O Atlético-MG informou nesta quarta-feira (17) que excluiu o torcedor que cometeu atos racistas durante jogo contra o Flamengo do quadro de sócios do programa Galo na Veia. Em nota, o clube disse que o "banco de dados do programa e o sistema de monitoramento de câmeras da Arena MRV foram fundamentais para a identificação do torcedor".

O caso aconteceu no dia 3 de julho de 2024, no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Imagens que circularam nas redes sociis mostram um torcedor do Atlético-MG apontando para a cor da sua pele, branca, e discutindo com torcedores do Flamengo que estavam na parte da arquibancada destinada aos visitantes. Veja o vídeo:

Na nota, o Atlético-MG afirma que continua colaborando com as autoridades públicas competentes e que "seguirá vigilante no combate a quaisquer formas de discriminação nas partidas realizadas na Arena MRV".