Atleta olímpica brasileira chora, faz forte desabafo e revela agressão de ex-namorado

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 18:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Atleta dos saltos ornamentais, Ingrid Oliveira usou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre saúde mental. Nesta sexta-feira (9), a brasileira revelou ter sofrido abuso psicológico e agressão do ex-namorado. Diagnosticada com depressão, a Ingrid afirmou que não queria ter competido nas Olimpíadas de Paris. Confira acima o vídeo publicado pela atleta:

➡️ Fique por dentro das Olimpíadas! Siga o Lance! no WhatsApp e veja as notícias em tempo real

- Evoluir também é deixar ir… Evoluir é enfrentar meus maiores medos e encara-los de frente, sem medo de me expor a coisas que um dia me feriram, que um dia já me fizeram chorar e tiraram meu sono a noite. Deixar ir tudo que um dia já me machucou é o maior ato de amor que eu poderia fazer para mim mesma - escreveu Ingrid junto ao vídeo.

➡️ Ingrid Oliveira fica em 4° lugar nos Saltos e bate recorde histórico do Brasil no Mundial

- Fiz esse vídeo no dia 06/08 e desde então refleti se postava ou não esse desabafo, se valeria ou não a pena expor coisas que sempre guardei para mim, mas daí eu vi que guardar tudo isso para mim que me fez adoecer. Então estou aqui, expondo coisas que ninguém nunca saberia, que muita gente passa por isso no off, porque não quero mais que isso assombre minha mente - completou.