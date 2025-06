Atitude da Globo sobre Ancelotti pega mal na web: ‘Não faz sentido’

Globo determinou que o nome de Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, seja pronunciado de forma abrasileirada por seus profissionais. A partir desta semana, narradores, comentaristas e apresentadores da emissora passaram a chamá-lo de “An-cé-lo-tti”, e não mais com a pronúncia italiana “An-che-lo-tti”. A decisão não foi bem aceita por parte dos internautas na web.

Web detona decisão da Globo sobre Ancelotti

A diretriz foi enviada por e-mail à equipe esportiva e também aos telejornais da casa. Segundo o comunicado, a proposta visa tornar o nome do treinador mais fácil de ser entendido pelo público. A emissora justifica que essa simplificação ajuda na identificação do público brasileiro com o técnico estrangeiro. A informação foi dada inicialmente pelo portal "F5".

A instrução passou a ser adotada também nos noticiários de rede nacional, como o Jornal Nacional e o Jornal da Globo, apresentados por William Bonner e Renata Lo Prete, respectivamente. O objetivo é garantir uniformidade na forma como o nome do técnico é dito na programação da emissora.

O Lance! apurou ainda que a decisão não foi aceita com unanimidade pelos funcionários, que não entenderam o motivo da mudança. Enquanto isso, outras redes, como Record e ESPN, continuam utilizando a pronúncia italiana original do sobrenome do treinador.

O que vem pela frente?

Com o empate diante do Equador, o Brasil chegou aos 22 pontos e se manteve provisoriamente na 4ª posição na tabela das Eliminatórias. Apesar do resultado frustrante, se vencer o Paraguai na próxima terça-feira (10), na Neo Química Arena, a Seleção praticamente garante vaga na Copa do Mundo de 2026. Com 24, os equatorianos estão praticamente classificados. Na terça, eles encaram o Peru fora de casa.

Ancelotti fez sua estreia pelo Brasil contra o Equador (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)