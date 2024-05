Eric Faria analisa confusão entre Diniz e Luciano, e manda recado ao técnico do Fluminense

Fernando Diniz e Luciano discutiram em São Paulo x Fluminense (Foto: Anderson Romao/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 21:26 • São Paulo (SP)

Comentarista de São Paulo x Fluminense, Eric Faria analisou a confusão do primeiro tempo envolvendo o atacante Luciano e o técnico Fernando Diniz. Os dois discutiram e o treinador acabou expulso. O jornalista da Globo criticou a postura de ambos e mandou um recado ao comandante do Tricolor carioca.

- Luciano não precisava disso, até porque o Daronco não ia deixar prosseguir o jogo. Ele não ia conseguir cobrar rápido esse lateral para o ataque - comentou Eric sobre o atacante do São Paulo.

- Fernando Diniz é um técnico criativo, faz seus times jogarem futebol, mas não é a primeira, a segunda e nem a terceira que a gente vê isso acontecer. Ele precisa rever isso, não precisa bater boca com jogador adversário, isso não faz parte do trabalho do técnico. Ele precisa aprender a controlar, está fazendo mal a ele e ao Fluminense - disse o jornalista sobre Diniz.

A confusão se estabeleceu no fim do primeiro tempo, quando Manoel tocou a bola para fora e caiu lesionado em campo. Luciano pegou rápido a bola e ameaçou cobrar o lateral. Diniz reclamou com o atacante e os dois começaram uma discussão, que teve de ser separada por outros jogadores.