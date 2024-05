Após saídas recentes de amigos, Pedro Certezas define futuro na TNT Sports

Casimiro e Pedro Certezas formavam dupla no quadro "De Sola" (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/05/2024 - 17:40 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais influenciadores ligado a futebol, Pedro Certezas renovou contrato com a TNT Sports. O profissional está na empresa desde quando o canal ainda se chamava Esporte Interativo. O novo vínculo do torcedor do Botafogo é válido até 2026.

Ao renovar o contrato com a TNT, Pedro Certezas vai na contramão de amigos que também eram destaques no canal. Ex-companheiro do influenciador no "De Sola", Casimiro Miguel deixou a empresa no final de 2022, quando foi lançada a "CazéTV".

Outro destaque da TNT Sports nos últimos anos, Luis Felipe Freitas deixou o canal para se tornar o principal narrador da CazéTV. Amigos em comum, Guilherme Beltrão e Allan Rodrigues, o "Estagiário", foram outros a deixar a empresa recentemente para investir no mundo digital.

Veja o comunicado da TNT Sports:

"A Warner Bros. Discovery divulgou a renovação de contrato do comediante, comentarista e apresentador esportivo Pedro Certezas. O profissional, que integra o time de talentos da TNT Sports desde 2017, permanece na empresa até 2026.



Certezas é peça fundamental no desenvolvimento da linguagem que agrega humor e futebol sob o selo do De Sola, pilar de entretenimento da TNT Sports. O carioca participa da criação de novos formatos e produtos do canal, elaboração de roteiros e apresentação de programas."