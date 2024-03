Após reatar com Júlio César, Susana Werner ajuda ex-goleiro a vender imóvel no Rio

Júlio César e Susana Werner reataram o casamento (Foto: Divulgação/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/03/2024 - 14:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Após reatar o casamento com o ex-goleiro Júlio César, a atriz Susana Werner agora ajuda o marido a vender um prédio com 11 apartamentos no Recreio, na Zona Oeste no Rio. A informação é do jornal "Extra".

O casal construiu o prédio e deu o nome da filha ao empreendimento: Giulia Residencial. O imóvel, que começou a ser erguido em 2021, teve algumas unidades negociadas na planta e agora as restantes estão à venda a partir de R$ 900 mil.

Antes de ir de Madri a Londres para assistir ao jogo entre Brasil e Inglaterra com Júlio César (o casal está em nova lua de mel), Susana postou um vídeo no seu perfil no Instagram mostrando o prédio e suas áreas comuns e anunciando a venda.

