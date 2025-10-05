Após apitar jogo do Brasileirão, árbitro passa mal e é levado para o hospital

O árbitro Felipe Fernandes de Lima foi encaminhado ao hospital, no fim da manhã deste domingo, após passar mal em campo durante uma partida de futebol amador. De acordo com o "ge", o jogo realizado em Brumadinho, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte, precisou ser interrompido por cerca de 20 minutos quando o responsável pelo apito em Corinthians x Mirassol caiu no gramado.

Os primeiros socorros foram prestados ainda em campo, com a chegada de uma ambulância às pressas no local. Em contato com o "ge", Francielly Fernanda Castro, vice-presidente do sindicato de árbitros de MG, afirmou que Felipe "está bem e passa por exames".

O caso ocorreu cerca de 12 horas após o término da partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão. O duelo paulista aconteceu na Neo Química Arena, em São Paulo, entre 21h e 23h (de Brasília). Já na manhã deste domingo, Felipe voltou a campo acompanhado pelos auxiliares Felipe Alan Oliveira e Frederico Soares Vilarinho, quem também fazem parte do quadro da CBF.

Como foi Corinthians x Mirassol pelo Brasileirão?

✒️Por Thiago Braga

O Corinthians venceu o Mirassol 3 a 0 na noite deste sábado (4), na Neo Química Arena e se recuperou no Campeonato Brasileiro. Maycon, Yuri Alberto e André deram a vitória ao Timão, encerrando um jejum de três jogos sem ganhar.

Com o resultado, o Corinthians foi a 33 pontos na tabela do Brasileirão, ganhou três posições e subiu para a 10ª colocação. Já o Mirassol, perde a chance de entrar no G4. O time permanece em 5º, mas com os mesmos 43 pontos pontos do Botafogo, o 4º colocado, e mantém o sonho de ir à Libertadores do próximo ano.

