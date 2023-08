Acionista do Nashville SC, da MLS, o astro da NBA Giannis Antetokounmpo viralizou na final da equipe contra o Inter Miami, na Leagues Cup. O ala-pivô do Milwaukee Bucks marcou gol de pênalti e comemorou ao estilo Cristiano Ronaldo. No entanto, em campo, foi o time de Lionel Messi que se sagrou campeão, nos pênaltis.