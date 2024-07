Ana Thaís critica titular da Seleção feminina e diz: ‘Não tem mais pano para passar’

Ana Thaís Matos criticou desempenho do Brasil no futebol feminino das Olimpíadas (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 18:15 • Rio de Janeiro (RJ)

A seleção feminina de futebol perdeu de virada para o Japão neste domingo (28), com dois gols sofridos nos acréscimos do segundo tempo. Comentarista do jogo na Globo, Ana Thaís Matos criticou a zagueira Rafaelle ainda na transmissão, e depois foi às redes sociais para detonar a atuação da equipe.

O Brasil abriu o placar no início do segundo tempo com Jheniffer. No entanto, nos acréscimos do jogo, o Japão deixou tudo igual, de pênalti. Já com mais de 50 minutos na etapa final, Rafaelle errou dois passes na defesa que originaram o gol da virada japonesa.

- Japão joga um futebol horrível. Nigéria, futebol horrível. Não dá nem pra dizer que são seleções de ponta. O Brasil perdeu um jogo para ele mesmo e teve uma atuação de centavos contra a Nigéria. Não tem mais pano pra passar pra essa seleção - começou Ana Thaís Matos.

- O último grande jogo da seleção feminina foi a derrota pra França em 2019! Jogando concentradas e ali, de fato, fomos superadas por uma seleção superior. Tóquio: perder pra um Canadá sem chutar no gol. Austrália: aquela primeira fase vergonhosa. Não tem pano para ninguém hoje! - completou.