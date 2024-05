Ana Thaís aponta principal problema de Tite no Flamengo: ‘Por isso não está redondo’

Ana Thaís Matos comentou Red Bull Bragantino x Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro, desta vez diante do Red Bull Bragantino, no último sábado (4). Comentarista do empate no "Premiere", Ana Thaís Matos analisou o duelo e citou um "descompasso" de Tite com o elenco.

- O Tite tirou algo que eu acho que valoriza muito esse elenco do Flamengo, que é a posse de bola. A característica desse elenco é mais técnica, é de ter mais a posse de bola - comentou Ana Thaís durante o segundo tempo do jogo em São Paulo.

- Esse descompasso nesse momento entre o que acredita o Tite e a característica do elenco é o que mais faz mal para o time do Flamengo. Por isso esse encaixe não está redondo nas principais competições, como esteve no estadual - completou.

Com mais um empate, o Flamengo chegou aos oito pontos, na quarta posição no Brasileirão. Nas últimas rodadas, a equipe empatou com o Palmeiras e perdeu para o Botafogo. Na terça (7), o Rubro-Negro encara o Palestino-CHI, pela Libertadores.