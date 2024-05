Renato Maurício Prado perde a paciência com jogador do Flamengo: ‘De tirar do sério’

Renato Maurício Prado criticou o lateral Wesley e o técnico Tite após empate do Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/05/2024 - 22:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Após mais um jogo sem vitória do Flamengo no Brasileirão, o jornalista Renato Maurício Prado se irritou nas redes sociais. Após o empate com o Red Bull Bragantino, o comentarista criticou o trabalho do técnico Tite e aproveitou para cornetar o lateral-direito Wesley.

- Assistir aos jogos do Flamengo do Tite é um ato de masoquismo. Como era com Paulo Sousa, com Doménec Torrent, com Vítor Pereira e com Jorge Sampaoli. Por que será? Wesley é de tirar do sério um monge de pedra… - escreveu o jornalista nas redes sociais.

Com o resultado, o Flamengo chega ao terceiro jogo seguido sem vencer no Brasileirão. Nas últimas duas rodadas, o Rubro-Negro havia empatado com o Palmeiras e perdido para o Botafogo. Com oito pontos, a equipe de Tite está na 4ª posição do torneio.