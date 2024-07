Abel Braga diz que está ‘horroroso’ assistir jogo no Brasil e pede intervenção da CBF

Abel Braga critica paralisação excessiva nos jogos no Brasil (Foto: Reprodução/YouTube)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 15:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O ex-treinador Abel Braga disse, no canal do ex-meia argentino D’Alessandro no YouTube, que está muito difícil assistir jogo no Brasil e pediu a intervenção urgente da CBF para acabar com as constantes reclamações dos jogadores com os árbitros que, segundo ele, provocam a paralisação das partidas por um tempo excessivo.

- A CBF está precisando urgentemente intervir. Está horroroso ver jogo no Brasil. Hoje eu faço falta em você e reclamo com o árbitro. Está um negócio muito difícil. Eu também reclamava com o árbitro, mas agora está muito difícil. Muito tempo de jogo parado. Tem que tomar uma decisão - afirmou.

Abel citou o exemplo da Eurocopa, que adotou medida rígida para evitar reclamações dos jogadores com a arbitragem.

- Se um jogador que for falar com o árbitro não for o capitão, ele toma amarelo. Acabou, ele para de falar. É sensacional. A gente tem que reconhecer que não há bons árbitros no Brasil, mas está difícil - disse.